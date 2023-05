„… służyć wiernie Narodowi” ślubowali nowi policjanci Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 30 policjantów.





Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, w towarzystwie swoich Zastępców, Komendantów Miejskich i Powiatowych, Przewodniczącego NSZZ Policjatów oraz Kapelana, przyjął ślubowanie od nowych policjantów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa wypowiedziało na sali konferencyjnej trzydziestu młodych funkcjonariuszy.

- (…) Szanowni Państwo, to dla nas i dla Was bardzo ważny dzień. Dla nas z tego względu, że zyskujemy nowe koleżanki i kolegów. Dla Was jest to wielki dzień, ponieważ przed chwilą wypowiedzieliście słowa, które bardzo dużo znaczą. Słowa najważniejsze jeśli chodzi o służbę w polskiej Policji.(…) Jesteście ludźmi, dla których sensem pracy będzie pomagać, chronić i służyć. Zwracam się do rodzin, które dziś znalazły czas, aby tu być. Wasze wsparcie jest nieodzowne. Nie tylko dziś, nie tylko podczas szkolenia, ale każdego dnia. Służba w Policji jest niezmiernie wymagająca, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. (…) Każdy z Was znajdzie swoje miejsce w naszej formacji. Bądźcie cierpliwi. (…) Życzę policyjnego szczęścia, wytrwałości, powodzenia na szkoleniu, niech Wam się darzy i wiedzie – tymi słowami zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów składających ślubowanie.

Na zakończenie, tradycyjnie już, słowa do ślubujących funkcjonariuszy skierował Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski - Kapelan policjantów:

- To rzeczywiście wielki dzień, który powinien zapaść w Waszą pamięć i w Waszych sercach dogłębnie. W moim kalendarzu są sentencje na każdy dzień. Dzisiaj jest jedno zdanie: „droga prosta nie zawsze jest łatwa, ale zawsze pewna i prowadzi do celu”. Dzisiaj rozpoczyna się Wasza droga. Droga, która pewnie będzie niełatwa, zapewne będzie zasłana jakimiś przeciwnościami, ale niech będzie zawsze prosta. Żeby tak było, to także Wasze staranie (…).

Na początku maja br. do służby przyjęliśmy trzydziestu nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: pięciu do Grudziądza, po czterech do Bydgoszczy i Tucholi, trzech do Włocławka, po dwóch do: Torunia, Brodnicy, Nakła, Radziejowa, Świecia, po jednym do: Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Lipna i Oddziału Prewencji Policji stacjonującego we Włocławku.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!