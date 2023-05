Nowi funkcjonariusze w garnizonie stołecznym Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 52 nowych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich. 33 funkcjonariuszy i 19 funkcjonariuszek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, trafi do jednostek, które wychodząc naprzeciw młodym osobom marzącym o pracy w Policji, już na etapie szkół średnich zachęcają młodzież klas mundurowych do wstępowania do służby, umożliwiając im, po przejściu rekrutacji, etat w danej jednostce.

Po złożeniu meldunku wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 19 policjantek i 33 policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wśród najważniejszych dla każdego Polaka symboli: konstytucji RP, flag narodowych i sztandaru Komendy Stołecznej Policji, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym nadinsp. Pawłem Dzierżakiem: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania, nowych policjantów uroczyście powitał Komendant Stołeczny nadinsp. Paweł Dzierżak: - to ważny dzień w waszym życiu, mam nadzieję i przekonanie, że zapadnie wam w pamięci. Gratuluję wam wyboru, który świadczy o waszej dojrzałości społecznej, o tym ze empatia, która jest w waszych sercach doprowadziła was tutaj, aby poświęcić swoje życie zawodowe dla drugiego człowieka. Zapewne nie była to decyzja przypadkowa i została przez was wypracowana. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest spełnieniem waszych marzeń.

Komendant Dzierżak zwrócił uwagę na to, że służba, którą wybrali ślubujący dziś policjanci jest naprawdę bardzo ciężka: - doświadczycie wielu dni trudnych, czasem smutnych, wielu wyzwań, którym mam nadzieję podołacie, ale musi być w was motywacja do dalszego działania.

Zwracając się do młodych policjantów nadinsp. Paweł Dzierżak życzył młodym policjantom, aby satysfakcja z codziennej służby była motorem do codziennej służby i pracy: - abyście czerpali satysfakcję z każdego sukcesu, który osiągniecie w służbie, abyście czerpali satysfakcję z każdej pomocy, której udzielicie drugiemu człowiekowi, któremu zapewnicie bezpieczeństwo. Jesteście bardzo potrzebni dla ludzi, dla instytucji, które w naszym kraju dbają o bezpieczeństwo w tych bardzo trudnych czasach.

Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel, który również uczestniczył w uroczystości przytoczył fragment modlitwy amerykańskiego policjanta, którą ten odmawiał przed każdą służbą: - Kiedy zaczynam swoją misję Boże, spacerując samotnie ciemnymi ulicami pozwól mi być blisko Ciebie, proszę o wyrozumiałość zarówno z młodymi, jak i starszymi. Pozwól mi uważnie słuchać dopóki ich historia nie zostanie opowiedziana, pozwól mi nigdy nie osądzać w sposób pochopny lub bezduszny, ale pozwól mi zachować cierpliwość. Panie, jeśli w jakąś ciemna i ponurą nic będę musiał oddać moje życie, Panie, swoja wieczną miłością chroń ukochaną osobę w moim życiu. Daj mi siłę, by chronić tych, którzy sami nie potrafią się obronić, mądrość, by służyć mojej społeczności najlepiej jak potrafię i odwagę, by stawić czoła temu, co stanie na przeszkodzie. (…) takiej mądrości, takich sił z całego serca wam życzę na początek waszej służby.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę we wszystkich komendach rejonowych, w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim, komisariatach specjalistycznych: Metra Warszawskiego oraz rzecznym, a także w Wydziale Ruchu Drogowego KSP.

W ostatnim czasie niektóre jednostki w trosce o zapewnienie właściwego stanu etatowego, wychodząc naprzeciw młodym osobom marzącym o pracy w Policji, już na etapie szkół średnich zachęcają młodzież klas policyjnych do wstępowania do służby, umożliwiając im, po przejściu rekrutacji, etat w danej jednostce.

W kwietniu porozumienia takie zostały podpisane przez Komendanta Stołecznego Policji i Dyrekcje Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku oraz powiatem mińskim.

Porozumienia dotyczą prowadzenia przez obie placówki klas policyjnych. Absolwenci takich klas, którzy zechcą wstąpić w szeregi Policji, po postępowaniu rekrutacyjnym, będą w miarę możliwości mogli podjąć służbę w jednostkach Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: Marek Szałajski

Film: podkom. Rafał Rutkowski, sierż. szt. Gabriela Putyra

