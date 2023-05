Nagrywał wykroczenia drogowe, żeby szantażować kierowców Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z chorzowskiej „dwójki” zatrzymali 42-latka, który szantażował kierowców. Mieszkaniec Chorzowa rejestrował wykroczenia popełniane przez kierujących, a następnie żądał od nich pieniędzy grożąc, że zgłosi ich przewinienie drogowe na Policję. Kryminalni szybko ustalili tożsamość i zatrzymali 42-latka.

W ubiegłym tygodniu do Komisariatu Policji II w Chorzowie trafiły zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który w okolicach rynku miał rejestrować wykroczenia kierowców. Następnie podchodził do nich i żądał pieniędzy. Groził, że jeśli ich nie otrzyma, nagranie trafi na Policję i oprócz wyższej kwoty mandatu zostaną nałożone punkty karne. Jedna z ofiar szantażysty zarejestrowała jego wizerunek i poinformowała o sprawie Policję. Kryminalni błyskawicznie ustalili tożsamość szantażysty. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty stosowania groźby w celu zmuszenia do określonego zachowania, za co grożą nawet 3 lata więzienia. Śledczy w tej chwili potwierdzili trzy tego typu przypadki. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że pokrzywdzonych może być więcej.

Osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji, proszone są o kontakt z policjantami z chorzowskiej „dwójki” pod nr tel. 47 85 456 10, lub pod adresem e-mail: kp2@chorzow.ka.policja.gov.pl