Oszukiwała „na dotacje unijne” Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zatrzymali 40-letnią mieszkankę powiatu, która dokonała szeregu oszustw. Kobieta prowadząc działalność gospodarczą, zawierała umowy na sporządzanie wniosków o uzyskanie dotacji unijnych, z których się nie wywiązywała. Za usługę pobierała kilkutysięczne opłaty, których wartość strat stanowi mienie znacznej wartości i szacowane jest na ponad 300 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze tomaszowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że na terenie miasta, 40-letnia mieszkanka powiatu, ma prowadzić nieuczciwą działalność gospodarczą. Kobieta miała wprowadzać klientów w błąd co do możliwości pozyskania dotacji unijnych i w ten sposób wyłudzać od nich pieniądze. Uzyskane dotacje miały sięgać kwot nawet kilkuset tysięcy złotych. Z przeznaczeniem m.in. na rozwinięcie działalności gospodarczej, rozwój gospodarstwa rolnego, modernizację firmy czy zakup sprzętu.

Kobieta od sierpnia 2021 roku do listopada 2022 roku dokonała szeregu oszustw. Oszukała 41 osób oraz usiłowała wyłudzić 30 tys. zł na szkodę kolejnych dwóch, przy sporządzaniu wniosków o uzyskanie dotacji unijnych i biznesplanów. Łączna wartość strat stanowi mienie znacznej wartości i szacowana jest na ponad 300 tys. zł.

Tomaszowscy policjanci w ubiegłym tygodniu zatrzymali 40-latkę i doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie prokurator nadzorujący śledztwo, przedstawił kobiecie zarzuty. Ponadto, 40-latka naruszyła orzeczony wobec niej przez Sąd zakaz wykonywania zawodu pośrednika finansowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Osoby pokrzywdzone przez 40-letnią mieszkankę powiatu tomaszowskiego, wprowadzone w błąd co do możliwości pozyskania dotacji unijnych, proszone są o kontakt z policjantami z Zespołu do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Tomaszowie Lub.

(KWP w Lublinie / sc)