W czasie wolnym zatrzymała kompletnie pijanego kierowcę. Kilka dni wcześniej skończyła szkolenie podstawowe Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowy Ewelina Szafrańska to policjantka, która trzy dni po zakończeniu szkolenia podstawowego udowodniła, że w służbie nie znalazła się przez przypadek. Dzielnicowa gorzowskiej komendy w czasie wolnym zajechała drogę pijanemu kierowcy i zabrała mu kluczyki. Mężczyzna w swoim organizmie miał prawie trzy promile alkoholu, ale dzięki postawie funkcjonariuszki jego jazda została zakończona.

Funkcjonariuszka gorzowskiej komendy, posterunkowy Ewelina Szafrańska, do służby wstąpiła we wrześniu 2022 roku. Po przyjęciu została skierowana do Szkoły Policji w Słupsku. W czwartek, 11 maja br., szkolenie podstawowe dla nowych funkcjonariuszy dobiegło końca, a już w niedzielę zatrzymała nietrzeźwego kierowcę i to w czasie wolnym od służby. Szybko potwierdziła, że ma predyspozycje i cechy, które pozwalają jej skutecznie działać. Nie wahała się reagować, bo wiedziała, że drogą w Lipkach Wielkich może jechać kompletnie pijany mężczyzna. Kierowca kii nie mógł utrzymać prostej linii jazdy. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, policjantka zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Na miejsce wezwała patrol. Jej podejrzenia potwierdziły się po badaniu alkomatem. 35-letni kierowca w organizmie miał prawie trzy promile alkoholu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a mężczyzna będzie odpowiadał za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Posterunkowy Ewelina Szafrańska szybko udowodniła, że w szeregach Policji nie znalazła się przez przypadek. Jak mówi, już dawno chciała założyć granatowy mundur. Wierzymy, że każdego kolejnego dnia będzie zbierać doświadczenie, które pozwoli jej wzorowo realizować zadania na stanowisku dzielnicowego i czerpać satysfakcję z pomocy mieszkańcom.