Kolejni nowi policjanci zasilili szeregi dolnośląskiego garnizonu

Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło kolejnych 32 funkcjonariuszy. Dzisiaj, 15 maja 2023 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której młodzi adepci sztuki policyjnej, wypowiadając słowa roty policyjnego ślubowania, stali się częścią największej w naszym kraju formacji mundurowej. Akty ślubowania nowo przyjętym policjantom wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Norbert Kurenda. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.