Śmiertelne potrącenie rowerzysty - policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Polkowiccy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragicznego w skutkach wypadku z udziałem rowerzysty, do którego doszło wczoraj na drodze relacji Tarnówek-Krzydłowice. Niestety cyklista, mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, zmarł. Apelujemy do wszystkich kierowców i pozostałych użytkowników dróg o rozwagę, ostrożność oraz respektowanie przepisów ruchu drogowego.

W niedzielę, 14 maja 2023 roku kilka minut po godzinie 18.00, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach odebrał zgłoszenie o wypadku na drodze powiatowej relacji Tarnówek-Krzydłowice.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 64-letni lubinianin kierujący osobową toyotą zderzył się z jadący z naprzeciwka rowerzystą. Niestety cyklista, mimo reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Kierowca auta był trzeźwy, natomiast trzeźwość drugiego z uczestników wypadku zostanie ustalona po analizie pobranej od niego krwi.

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie oraz z udziałem biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

Policjanci apelują do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.