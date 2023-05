Gratulacje dla policjantów, którzy ratowali 14-latka z nurtów Wisły Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 maja br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie nadinsp. Michała Ledziona, szefa małopolskich policjantów, z dwoma funkcjonariuszami, którzy 11 maja br. w Krakowie brali udział w ratowaniu życia nastolatka.

Bohaterami spotkania byli asp. szt. Mariusz Morawski i mł. asp. Mariusz Jóźwik.

Aspirant sztabowy Mariusz Morawski z Komisariatu Policji VII w Krakowie, widząc tonącego, wskoczył w nurt rzeki, wyłowił chłopca z odmętów, a następnie doholował go do zapory. Młodszy aspirant Mariusz Jóźwik, policjant z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, przetransportował łódką nieprzytomnego nastolatka na drugi brzeg, gdzie został on zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.

W uroczystej zbiórce wzięli również udział przełożeni obu policjantów.

Nadinspektor Michał Ledzion pogratulował obu policjantom odważnego i bohaterskiego działania. Podziękował im również za wierność słowom roty policyjnego ślubowania i za godną naśladowania postawę.

