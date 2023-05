Handlował w Internecie podrobionymi okularami Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z miejscowej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą przedstawili mieszkańcowi Świętochłowic aż 105 zarzutów. 46-latek za pośrednictwem jednego z portali internetowych oferował do sprzedaży podrobione okulary jednej ze znanych firm. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Śledczy z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach prowadzili dochodzenie w sprawie wprowadzenia do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Podjęte przez policjantów czynności doprowadziły ich do sprzedawcy. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec Świętochłowic. Mężczyzna od kwietnia do czerwca 2021 roku na jednym z portali internetowych oferował do sprzedaży okulary sportowe jednej ze znanych marek z podrobionym znakiem towarowym. W ciągu roku 46-latek sprzedał ponad 200 par okularów. Przeciwko mężczyźnie został skierowany do sądu akt oskarżenia.

46-latek usłyszał łącznie 105 zarzutów wprowadzenia do obrotu podrobionego towaru. Za popełnione przestępstwa z ustawy o prawie własności przemysłowej grozi mu do 5 lat więzienia.