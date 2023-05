Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku Data publikacji 15.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczorajszego wieczora przy ulicy Andersa w Toruniu. Ze wstępnych policyjnych ustaleń na miejscu zdarzenia wynikało, że na przejściu został potrącony 20-latek, a sprawca, nie udzielając pomocy, uciekł. Niestety życia pieszemu nie udało się uratować. Zatrzymany dzisiaj rano 31-letni mężczyzna usłyszał zarzut. Teraz grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (14.05.23) przed 21:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Toruniu otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w Toruniu przy ulicy Andersa. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że nieznany wówczas kierujący citroenem nie ustąpił pierwszeństwa 20-letniemu mężczyźnie, który przechodził przez oznakowane przejście, doprowadzając do jego potrącenia, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Niestety pieszy zginął na miejscu. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady i dowody.



Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci, w toku prowadzonych czynności, wytypowali i dzisiaj (15.05.23) rano zatrzymali 31-latka. Śledczy, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawili mężczyźnie zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.



Teraz podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności.