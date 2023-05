Wspólne ćwiczenia kontrterrorystów i żołnierzy armii amerykańskiej Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie wraz z żołnierzami armii amerykańskiej, doskonalili swoje umiejętności podczas ubiegłotygodniowych ćwiczeń w Tajęcinie. Głównym celem wspólnych działań było zacieśnianie współpracy i wypracowanie schematu współdziałania Policji z żołnierzami w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia.

Policyjni kontrterroryści to elitarna grupa funkcjonariuszy, doskonale wyszkolonych i wyposażonych. Cechuje ich duża odporność na stres, wysoka sprawność fizyczna i bardzo dobry stan zdrowia. Specyfika i charakter ich służby sprawia, że wykorzystywani są najczęściej w neutralizacji niebezpiecznych i trudnych sytuacji. To policjanci, którzy działając w zespole, szybko adaptują się do nowych warunków i w sposób precyzyjny realizują najniebezpieczniejsze zadania.



Skuteczność działań policjantów SPKP w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania. Dlatego nieodłącznym elementem ich służby są treningi i ćwiczenia podczas zainscenizowanych zdarzeń, które gwarantują odpowiednią formę i pełne przygotowanie do działań w sytuacji zagrożenia.



W ubiegłym tygodniu w Tajęcinie, rzeszowscy kontrterroryści wspólnie z amerykańskimi żołnierzami ze 101 Dywizji Powietrznodesantowej, trenowali procedury dotyczące sytuacji tzw. aktywnego strzelca i ataku na bazę wojskową uzbrojonych napastników. Podczas ćwiczeń kontrterroryści neutralizowali także przy użyciu specjalistycznego sprzętu pozostawiony w pojeździe ładunek wybuchowy. Analiza prowadzonych działań, obustronna wymiana doświadczeń oraz końcowe wnioski niewątpliwie wzbogaciły wiedzę policjantów i żołnierzy, co w przyszłości przyczyni się do sprawnego i profesjonalnego działania w sytuacji realnego zagrożenia.



Ćwiczenia obserwowali i analizowali przebieg, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. dr Piotr Zalewski oraz mł. insp. Jacek Juwa.