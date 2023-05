Wyłudzał kredyty. Był poszukiwany Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdy jest taka potrzeba, działają na terenie całego kraju. Informacja o miejscu pobytu poszukiwanego czasami prowadzi ich do sąsiednich województw, a czasem na „drugi” koniec Polski.

Poszukiwany przez policjantów z Włocławka mężczyzna miał do odbycia karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną przez sąd za oszustwa, których dopuścił się mieszkając we Włocławku. Jak wynika z wyroku, kilkanaście razy doprowadził do wyłudzenia kredytów na podstawie sfałszowanych dokumentów. Po tym, gdy ogłoszono wyrok, mężczyzna nie stawił się do odbycia kary, więc wydano za nim list gończy.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zdobyli informacje świadczące o tym, że 39-latek przeniósł się do Trójmiasta. Tam właśnie pojechali funkcjonariusze, którzy wcześniej ustalili dokładny adres, gdzie może przebywać poszukiwany. Czekali na niego i zatrzymali w pobliżu miejsca, gdzie zamieszkał. 39-latek był dość zaskoczony, ale nie oponował.

Trafił prosto do aresztu śledczego w Gdańsku, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego.

( KWP w Bydgoszczy / mw)