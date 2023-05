Policjant wracając ze służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkający na terenie powiatu oświęcimskiego policjant ze śląskiego garnizonu Policji, wracając ze służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 22-letni funkcjonariusz do służby wstąpił niespełna 2 lata temu.

W nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13.05.br., tuż przed północą, policjant wracał swoim samochodem ze służby. Jadąc ulicą Fabryczną w Oświęcimiu zauważył mitsubishi, które wyjeżdżając z ronda uderzyło w krawężnik. Policjant natychmiast zatrzymał swój samochód, włączył światła awaryjne, a następnie pospieszył sprawdzić czy kierowca mitsubishi potrzebuje pomocy. Szybko okazało się, że kierujący nie doznał żadnych obrażeń ciała, a przyczyną utraty panowania nad pojazdem był spożyty przez niego alkohol. W związku z powyższym funkcjonariusz dokonał jego zatrzymania. Następnie na miejsce wezwał policjantów z oświęcimskiej komendy Policji. Patrol przejął nietrzeźwego kierowcę, którym okazał się 45-letni mieszkaniec gminy Polanka Wielka. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,2 promila alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych.

Młody policjant, który podjął interwencję wobec nietrzeźwego kierowcy to 22-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Do służby w Policji wstąpił niespełna dwa latatemu. Na co dzień pełni służbę w stopniu starszego posterunkowego w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach.