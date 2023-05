Chcesz zostać policjantem? Przyjdź i sprawdź się na torze przeszkód! Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z myślą o potrzebach młodych ludzi, którzy zawodowe życie postanowili związać z Policją, Lubuska Policja kontynuuje organizowanie zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do Policji. Zaplanuj spotkanie z nami, przyjedź i sprawdź się na torze przeszkód.

Test sprawności fizycznej, to jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego. Na jego pokonanie jest minuta 41 sekund. Opinia osób, które miały z nim styczność, co do stopnia trudności jest podzielona. W większości przypadków, to nie elementy toru stanowią trudność, ale ograniczony czas w jakim należy zaliczyć wszystkie przeszkody. Mając tą wiedzę, Lubuska Policja kontynuuje organizowanie zajęć dla osób zainteresowanych wstąpieniem do naszej formacji, podczas których policyjni instruktorzy podpowiedzą jak technicznie pokonać każdą przeszkodę by zmieścić się w wyznaczonym czasie. Czekamy na was w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żarach i Żaganiu. Harmonogram zajęć znajduje się w zakładce Dobór i jest co miesiąc aktualizowany. Nie zwlekaj i już dziś zaplanuj spotkanie z nami. W tym miesiącu zajęcia odbędą się jeszcze w:

Zielonej Górze:

- 17, 24, 31 maja 2023 roku (środa) w godzinach 12:00 – 14:00

- Hala akrobatyczna przy ulicy Urszuli 22

Gorzowie Wielkopolskim:

- 22, 29 maja 2023 roku (poniedziałek) w godzinach 11:00 - 13:00

- Hala Sportowa OSiR przy ulicy Słowiańskiej 1

Żagań:

- 19 maja 2023 roku (piątek) w godzinach 16:30 – 18:30

- Hala Sportowa „Arena” przy ulicy Kochanowskiego 6

Żary:

- 18 maja 2023 roku (czwartek) w godzinach 17:00 - 19:00

- Sala gimnastyczna w SP nr 8 przy ulicy Partyzantów 9

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

- telefony: 797 800 880, 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.93 MB)