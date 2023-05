Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwą kierującą Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant siedleckiej komendy jadąc samochodem w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na pojazd, którego styl jazdy go zaniepokoił. Zawrócił i go zatrzymał. Jak się okazało kierująca mitsubishi 55-letnia kobieta miała 2 promile alkoholu w organizmie.

Zawód policjanta nie ogranicza się wyłącznie do czasu spędzonego na służbie. Na zagrożenia zwraca się uwagę także w czasie wolnym i taką postawą wykazał się jeden z siedleckim policjantów, który jadąc nocą swoim prywatnym autem zareagował na mitsubishi, którego styl jazdy go zaniepokoił i wzbudził podejrzenie, że kierowca może być nietrzeźwy. Postanowił zawrócić i jechać za tym pojazdem. O całej sytuacji poinformował dyżurnego siedleckiej komendy. Auto jechało „wężykiem”. Policjant widział, że w pojeździe są pasażerowie. Na rondzie w Iganiach pojazd ten wyjechał wprost na znajdujący się na rondzie inny samochód, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Widząc całą sytuację, funkcjonariusz postanowił zatrzymać pojazd. Wyprzedził go i zajechał mu drogę. Za kierownicą siedziała kobieta. Na miejsce przyjechał patrol ruchu drogowego, który sprawdził stan trzeźwości kierującej. Jak się okazało miała ona 2 promile alkoholu w organizmie.

Kobieta straciła prawo jazdy i teraz odpowie za jazdę po pijanemu przed sądem.

Przypominamy i apelujemy do kierowców, aby nie wsiadali za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Panujące warunki na drogach i jazda na podwójnym gazie może kosztować nawet życie!