Sygnał z Australii i kaskada pilnych działań Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkająca w powiecie gliwickim nastolatka, korzystając z komunikatora internetowego do rozmów w zamkniętej grupie wsparcia online, natrafiła w minioną niedzielę na wpis jednej z uczestniczek czatu – Australijki. Ujawniła ona, że właśnie dowiedziała się o zamiarze pewnego młodego człowieka, także Australijczyka, który chce targnąć się na swoje życie. Co więcej, podkreśliła, że „nie ma czasu do stracenia” i „liczy się każda minuta”.

Przerażona młoda mieszkanka gminy Gierałtowice powiadomiła o wspomnianej rozmowie swoją mamę, a ta natychmiast skontaktowała się z Komisariatem Policji w Knurowie. Dyżurny jednostki bezzwłocznie wdrożył odpowiednie procedury. Wydano dyspozycję kryminalnym, którzy w trybie natychmiastowym zebrali informacje o szczegółach rozmowy internetowej oraz wszelkie możliwe dane, jak numery IP, pseudonimy i adresy. Następnie poinformowano Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, skąd błyskawicznie skontaktowano się z policją australijską w Canberze. Pozostawało tylko czekać na informację zwrotną.

Ta nadeszła bardzo szybko i wywołała ulgę – australijscy funkcjonariusze zdążyli na czas. Dotarli do jednego z mieszkań w rejonie miasta Perth, gdzie zastali nastolatka w skrajnym zagrożeniu życia. Udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali pogotowiu ratunkowemu. Dzięki temu udało się chłopaka uratować.

Światowa sieć niesie duże zagrożenia, szczególnie dla ludzi młodych, ale jest też, jak dowodzi ten przykład, szansą na ratunek dla osób w skrajnej depresji.

Szczególne podziękowania należą się mieszkankom gminy Gierałtowie – córce i jej mamie, które nie wahając się, podjęły jedyną słuszną decyzję i powiadomiły Policję.

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat" - Thomas Keneally.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają:

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA;

800 70 22 22 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego;

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Pamiętajmy, że ten jeden telefon może uratować komuś życie. Reagujmy za każdym razem kiedy jesteśmy świadkami takich lub podobnych sytuacji.