Mężczyzna zasłabł w mieszkaniu. Z pomocą ruszyli policjanci i strażacy

Policjanci wspólnie ze strażakami interweniowali w jednym z mieszkań w Lubinie, gdzie zasłabł 64-letni mężczyzna. Lubinianin zdążył zadzwonić do syna, że źle się czuje i potrzebuje pomocy. Miał otworzyć drzwi wejściowe, ale już nie zdążył. Zgłaszający bezskutecznie próbował dostać się do mieszkania ojca, więc zaalarmował służby ratunkowe. Pierwsi na miejscu byli policjanci i strażacy. Siłowo weszli do mieszkania i zastali tam półprzytomnego 64-latka. Po udzielonej pomocy mężczyzna trafił w ręce lekarzy.