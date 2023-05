Rodzice 9-miesięcznego chłopca usłyszeli zarzuty znęcania się i narażenia go na utratę zdrowia lub życia Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zatrzymali rodziców dziewięciomiesięcznego dziecka, które ze śladami pobicia trafiło do szpitala. Zarzuty znęcania się usłyszał 38-letni ojciec dziecka, a 35-letnia matka nad którą ciąży obowiązek opieki nad niemowlęciem, odpowie za narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu maluszka. Prokurator nadzorujący postępowanie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec matki zastosował dozór policyjny. O dalszym losie rodziców i dzieci zadecyduje sąd.

14 maja 2023 roku dyżurny tomaszowskiej Policji otrzymał informację o ty, że w jednym z mieszkań w centrum Tomaszowa Mazowieckiego może dochodzić do znęcania się nad kilkumiesięcznym dzieckiem. Mając taką informację oficer natychmiast na miejsce skierował patrol. Policjanci na miejscu zastali 35-letnią kobietę oraz jej dwójkę dzieci, tj. 1,5 roczną córkę i 9-miesięcznego syna. W chwili interwencji kobieta była trzeźwa. Policjanci zauważyli jednak na twarzy i szyi niemowlęcia zaczerwienienia, siniaki i otarcia. Matka nie potrafiła wskazać kiedy dokładnie i w jaki sposób powstały te obrażenia lecz przekazała, że zauważyła je tego dnia rano. Ponadto poinformowała, że 13 maja 2023 roku pozostawiła dzieci pod opieką swojego konkubenta będącego ojcem dzieci, na czas gdy wyszła do sklepu. Kobieta nie potrafiła wskazać gdzie aktualnie znajduje się jej partner.

Mundurowi kierując się dobrem dziecka wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Lekarz w trakcie badania dzieci nie zauważył na ciele dziewczynki żadnych obrażeń. Widoczne one były jednak na ciele chłopca, dlatego podjął decyzję o przewiezieniu niemowlęcia do szpitala na dalsze badania.

Funkcjonariusze w tej sprawie przesłuchali członków rodziny, sąsiadów a także personel medyczny. Przeprowadzili z udziałem technika kryminalistyki oględziny miejsca pobytu dziecka. Równolegle kryminalni prowadzili ustalenia, gdzie aktualnie może przebywać ojciec maluszka. Odnaleźli go w jednej z komórek znajdujących się niedaleko miejsca interwencji, zamkniętego w jej wnętrzu od środka i ukrywającego się przed policjantami.

Po uzyskaniu dokumentacji medycznej i opinii biegłego, 15 maja 2023 roku, zarzuty znęcania się i nieudzielenia pomocy narażając na utratę zdrowia i życia chłopca usłyszał 38-letni ojciec dziecka za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 35-letnia matka chłopczyka, nad którą ciąży obowiązek opieki nad niemowlęciem, odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi jej kara nawet do 5 lat więzienia.

16 maja 2023 roku Prokurator nadzorujący postępowanie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec matki dziecka zastosował dozór policyjny. Sprawa nadal będzie szczegółowo wyjaśniana przez śledczych. O dalszym losie rodziców i dzieci zadecyduje sąd.