Osiągnęli wysokie noty na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych konkurencjach, a dzisiaj otrzymali nagrody z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda podziękował policjantom reprezentującym garnizon dolnośląski za wysokie noty w zawodach na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim. Funkcjonariusze, którzy w ostatnich miesiącach uplasowali się w czołówce w zawodach, zostali zaproszeni na dzisiejszą naradę służbową poświęconą tematyce prewencyjnej, gdzie w gronie ścisłego kierownictwa, poza gratulacjami otrzymali również promesy. Dwoje z zaproszonych policjantów to zwycięscy wojewódzkich eliminacji zawodów z ratownictwa, co oznacza, że za kilka dni staną w szranki na szczeblu ogólnopolskim reprezentując Policję Dolnośląską.

Wśród dolnośląskich policjantów jest wielu takich, którzy w czasie wolnym od służby realizuje swoje sportowe pasje, a następnie biorą udział w różnych zawodach reprezentując tym samym społeczność mundurową. Jest również wielu takich, którzy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami rywalizując z innymi funkcjonariuszami podczas specjalistycznych konkurencji. Część z nich kończy rywalizację plasując się w czołówce, aby następnie reprezentować garnizon dolnośląski na kolejnych szczeblach.

Dzisiaj, na jednej z cyklicznych narad służbowych poświęconych tematyce prewencyjnej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda wręczył promesy tym funkcjonariuszom, którzy w ostatnich miesiącach zajęli wysokie pozycje w różnych zawodach na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej i wojewódzkiej.

Wśród nagrodzonych byli przewodnicy psów służbowych - asp. Mateusz Jankowski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i asp. Paweł Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Górze. Te dwie drużyny - przewodnik wraz z czworonożnym partnerem - w kwietniu br. na terenie Republiki Czeskiej reprezentowali Polskę w Międzynarodowych Mistrzostwach Przewodników Psów Służbowych, w których wzięli udział również funkcjonariusze Republiki Czeskiej, Niemiec i Słowacji. Podczas pięciodniowej rywalizacji przewodnicy musieli zaprezentować posłuszeństwo psa, tropienie śladów ludzkich, wyszukiwanie przedmiotów w terenie, wyszukiwanie osób w pomieszczeniach i w terenie, obronę przewodnika przed agresywnym atakiem przeciwnika oraz pościg za pozorantem. Policjanci wraz z psami służbowymi z Dolnego Śląska uplasowali się wówczas na drugim miejscu.

Kolejne promesy trafiły w ręce policyjnych narciarzy za zajęcie wysokich miejsc w VII Ogólnopolskich Zawodach Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. Zawody odbyły się w marcu tego roku w Kluszkowcach na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn-SKI. Spośród 32 funkcjonariuszy z 7 garnizonów, podczas których prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa, funkcjonariusze dolnośląskiej Policji zdobyli łącznie 3 puchary: st. asp. Magdalena Ogłaza z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze za zajęcie I miejsca w klasyfikacji indywidualnej, asp. szt. Dariusz Gutowski i st. asp. Magdalena Ogłaza z komendy w Jeleniej Górze zajmując II miejsce w ogólnej klasyfikacji drużynowej oraz asp. szt. Dariusz Gutowski i st. asp. Magdalena Ogłaza - II miejsce, w klasyfikacji drużynowej, w konkurencji terenowej ,,Spacer Narciarza’’.

Następne nagrody odebrali laureaci wojewódzkich eliminacji do VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Spośród 50 rywalizujących między sobą funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego najlepszymi okazali się asp. szt. Marcin Weber i sierż. szt. Jakub Babiarczyk z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy – to właśnie ta drużyna stanie w szranki za kilka dni na szczeblu ogólnopolskim reprezentując Policję Dolnośląską. Na drugim miejscu eliminacji wojewódzkich uplasowali się asp. Konrad Wojciechowski i asp. Bartosz Marciniak z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu, a na trzecim miejscu mł. asp. Łukasz Ziubrzycki i post. Jakub Szymak z Oddziału Prewencji Policji KWP we Wrocław.

Wszystkim wymienionym serdecznie gratulujemy życząc jednocześnie kolejnych osiągnięć.