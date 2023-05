Bądź bezpiecznym motocyklistą! Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Motocykliści w przeciwieństwie do pieszych i rowerzystów poruszają się pojazdami, które mają silniki spalinowe, a ich moc przewyższa większość samochodów. Jednak tak jak piesi i rowerzyści, należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i ich również na drodze chroni przede wszystkim zdrowy rozsądek i przepisy ruchu drogowego. Pod warunkiem, że ich przestrzegają. Policjanci z Warmii i Mazur przygotowali krótki film, na którym przypominają motocyklistom o tym, co im grozi na drodze i o konieczności zadbania o swoje bezpieczeństwo.

Od początku kwietnia 2023 roku trwa kolejna edycja akcji "Jednośladem bezpiecznie do celu". Ponadto w dniach 15-21 maja 2023 r. organizowany jest 7. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod patronatem Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Hasło tegorocznego wydarzenia – Pomyśl o mobilności.

Jazda na motocyklu to często pasja i przyjemność. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy jednośladów, w tym motocykliści są w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego i w wypadkach drogowych odnoszą ciężkie obrażenia.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów.

Na bezpieczeństwo motocyklistów mają wpływ również inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierujący samochodami. W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszali kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem.

Apelujemy do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozwagę. Młodym motocyklistom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie. Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.

Film Motocykle na drodze i wypowiedzi policjantów

