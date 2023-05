Projekt Soteria - pilotażowy cykl szkoleń dla służb Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczął się pilotażowy cykl jednodniowych szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez Interpol w ramach Projektu Soteria, przy ścisłej współpracy z Wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Międzynarodową Agencją ds. Migracji (IOM). Zajęcia dydaktyczne poświęcone są tematyce przestępstw o podłożu seksualnym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej. Podczas inauguracji warsztatów szkoleniowych podkarpacką Policję reprezentował insp. dr Piotr Zalewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Projekt Soteria, w ramach którego Interpol współpracuje z Wysokim komisarzem narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Międzynarodową Agencją ds. Migracji, łączy duże i małe organizacje organów ścigania i sektora pomocy, aby uniemożliwiać przestępcom seksualnym wykorzystywanie ich pozycji do uzyskiwania dostępu do dzieci i innych bezbronnych osób. Celem tego projektu jest także wzmocnienie zdolności organów ścigania do prowadzenia dochodzeń, ścigania i aresztowania tych, którzy wykorzystują odbiorców pomocy.



Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Interpol, który zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji szkolenia do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Już w grudniu ubiegłego roku, pojawiła się propozycja nawiązania współpracy w zakresie szkolenia funkcjonariuszy zaangażowanych w przeciwdziałania sytuacji kryzysowej wywołanej wojną na Ukrainie. W efekcie prowadzonych rozmów, podczas roboczego spotkania z przedstawicielami Projektu Soteria, wskazano województwo podkarpackie jako preferowaną lokalizację do szkolenia funkcjonariuszy. Program szkolenia został opracowany w oparciu o konsultacje z polskimi organami zajmującymi się kryzysem migracyjnym i dotyczy sytuacji w naszym kraju, w kontekście kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na terenie Ukrainy. Szkolenia kierowane są przede wszystkim do pierwszych respondentów w miejscach najbardziej dotkniętych kryzysem i między innymi mają na celu zmniejszenie ryzyka dopuszczania się nadużyć przez osoby pracujące w sektorze pomocy.



Odbiorcami szkoleń są przede wszystkim funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się ściganiem przestępstw z przedmiotowego zakresu. Program szkoleń zakłada także edukację policjantów pionu prewencji, realizujących swoje obowiązki w rejonach najbardziej narażonych na duży napływ uchodźców, a także policjantów oddziałów prewencji Policji, którzy są delegowani do pełnienia służby w terenach przygranicznych w ramach operacji policyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej.

W poniedziałek na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie odbyła się inauguracja pilotażowego cyklu szkoleń na Podkarpaciu. Wziął w niej udział insp. dr Piotr Zalewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.



Jednodniowe szkolenia będą realizowane do 19 maja br. Uczestniczyć w nich będzie łącznie 120 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców z terenu województwa podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Za koordynację przedsięwzięcia odpowiadał Wydział Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Więcej informacji na temat Projektu Soteria można znaleźć na stronie internetowej: https://www.interpol.int/How-we-work/Capacity-building/Capacity-building-projects/Project-Soteria.