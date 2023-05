Dzielnicowi szybko ustalili tożsamość 4-latka, który sam przebywał w markecie Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z marketów na terenie Jarosławia, przebywa 4-latek bez opieki osoby dorosłej. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Chłopiec przyszedł do sklepu za grupą nastolatków. Wcześniej bawił się na placu zabaw przed swoim blokiem. Malec podał policjantom swoje imię i nazwisko, ale nie potrafił wskazać, gdzie mieszka. Dzielnicowi szybko ustalili adres zamieszkania 4-latka. Maluch został przekazany pod opiekę mamy.

W czwartek, 11 maja 2023 roku przed godziną 13.00, dyżurny jarosławskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do jednego ze sklepów na terenie Jarosławia, przyszedł 4-latek w towarzystwie kilku nastolatków. Jak się okazało, dzieci nie znały malca. Jak podały obsłudze sklepu, w pewnym momencie chłopczyk dołączył do ich grupy i szedł za nimi. Dzieckiem zaopiekowała się pracownica sklepu, która zauważyła, że chłopiec jest zdezorientowany. Gdy przez dłuższy czas nikt nie zgłosił poszukiwania dziecka w obrębie sklepu, powiadomiła policję.

Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi. 4-latek wiedział jak się nazywa ale nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka. Funkcjonariusze ustalili, że rodzice dziecka, nie posiadają stałego adresu zameldowania. Policjantom, podczas rozmowy z malcem, udało się uzyskać dodatkowe informacje między innymi, z którego placu zabaw się oddalił, zanim dołączył do grupy dzieci. Poprzez własne ustalenia oraz liczne rozmowy telefoniczne, dzielnicowi ustalili miejsce zamieszkania dziecka, gdzie zastali jego matkę. Kobieta oświadczyła, że przez okno swojego mieszkania doglądała, co robi jej syn na placu zabaw. Gdy w pewnym momencie zauważyła jego nieobecność do poszukiwań malca skierowała swojego najstarszego syna. Jak podała, sama sprawuje opiekę nad piątką małoletnich dzieci. Policjanci przekazali 4-latka matce.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

(KWP w Rzeszowie / sc)