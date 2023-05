Do porodu na sygnałach Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzeska oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie eskortowali samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Funkcjonariusze na sygnałach pilotowali samochód aż do szpitala w Krakowie. Dzięki temu kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, tj.16maja br., w godzinach rannych, do brzeskiej komendy wpłynęło zgłoszenie od kierowcy toyoty z prośbą o pomoc. Mężczyzna zdenerwowanym głosem powiedział, że wiezie swoją rodzącą żonę do szpitala w Krakowie a na drodze krajowej nr 75, wiodącej przez powiat brzeski, napotkał duże natężenie i utrudnienia w ruchu.Dyżurny z brzeskiej komendy powiatowej Policji podjął decyzję o skierowaniu patrolu, by ułatwić kierowcy przejazd. Policjanci z wydziału ruchu drogowego brzeskiej komendy szybko zlokalizowali pojazd na trasie i płynnie pilotowali toyotę w kierunku autostrady. Dyżurny w tym czasie skontaktował się z policjantami Komisariatu Autostradowego w Krakowie, którzy kontynuowali pilotaż aż do szpitala.Dzięki pomocy policjantów mama spieszącego się na świat maleństwa bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy i otrzymała fachową opiekę.