Ukradł uszkodzoną koparko-ładowarkę, naprawił ją, a później jak gdyby nigdy nic wykonywał nią prace budowlane Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież koparko-ładowarki. Do przestępstwa doszło na terenie powiatu karkonoskiego w sierpniu ubiegłego roku. Wartość skradzionego mienia właściciel oszacował na 150 tysięcy złotych. W związku z tym, że pojazd był uszkodzony sprawca naprawił go, a następnie jak gdyby nigdy nic wykonywał nim prace budowlane. Teraz mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili funkcjonariusze, do kradzieży pojazdu doszło 25 sierpnia ubiegłego roku w jednej z miejscowości powiatu karkonoskiego. 31-latek przejeżdżając obok posesji, zauważył koparko-ładowarkę. Kiedy okazało się, że jest otwarta, a w środku znajdują się kluczyki, sprawca wsiadł do niej i odjechał. Koparkę ukrył na jakiś czas w lesie, gdyż nie nadawała się do pracy z powodu usterek. Zaradny mężczyzna naprawił defekty, po czym zaczął jej używać do świadczenia usług budowlanych.

Kilka dni temu na kierującego koparką zwrócił uwagę mężczyzna, który wcześniej pracował tym sprzętem w firmie pokrzywdzonego. Świadek rozpoznał skradziony pojazd i powiadomił o tym jego właściciela, który natychmiast zjawił się na miejscu. Podejrzewany o kradzież kierowca porzucił pojazd i uciekł, nie zauważył, jednak, że pozostawił w nim swój telefon komórkowy.

Zajmujący się tą sprawą policjanci, na podstawie zebranych informacji, ustalili podejrzewanego o kradzież koparko-ładowarki 31-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna został zatrzymany w najmowanym przez siebie mieszkaniu w Jeleniej Górze.

Podejrzany, na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego, usłyszał już zarzut dokonania kradzieży. Teraz za popełniony występek odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.