Policjanci pomogli w uratowaniu życia kobiety Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i ich właściwej ocenie sytuacji uratowano życie kobiety. Przejeżdżając ulicami Zabierzowa, mundurowi zauważyli leżącą na przystanku nieprzytomną starszą kobietę. Natychmiast zareagowali i wspólnie z innymi osobami do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego przystąpili do czynności resuscytacyjnych wobec seniorki. Dzięki ich determinacji i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy kobieta odzyskała przytomność i została przewieziona do szpitala.

12 maja br.,w godzinach porannych Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusz Świda, wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kom. Andrzejem Strózikiem, podczas jazdy radiowozem, na jednym z przystanków w Zabierzowie zauważyli leżącą na ziemi nieprzytomną starszą kobietę i wołającą o pomoc inną osobę. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zatrzymali radiowóz i pobiegli w stronę leżącej seniorki. W pierwszej kolejności sprawdzili jej funkcje życiowe.Kobieta nie oddychała i nie reagowała na bodźce słuchowe. Mundurowi przystąpili więc do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, którą kontynuowali wspólnie ze świadkami zdarzenia do czasu przyjazdu wcześniej wezwanej załogi pogotowia ratunkowego. Po przyjeździe karetki, ratownicy medyczni kontynuowali czynności resuscytacyjne. Po chwili kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przetransportowana do szpitala.

W międzyczasie policjanci ustalili, że kobieta nagle zasłabła i doznała zatrzymania krążenia. Całe szczęście, że w porę zjawili się policjanci,którzy wspólnie z innymi osobami szybko i zdecydowanie zareagowali udzielając profesjonalnej pomocy kobiecie.