Nastoletni kibole Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły wtorek, w rejonie krakowskich Czyżyn policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy osób jadących tramwajem, którzy posiadali przy sobie niebezpieczne narzędzia. Według zgłoszenia, chwilę wcześniej miały one zakłócać porządek publiczny na terenie Nowej Huty.

We wtorek, 9 maja 2023 roku policjanci z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie otrzymali informacje, że po jednej z ulic w Nowej Hucie miała biegać grupa pseudokibiców, posiadających przy sobie niebezpieczne narzędzia. W trakcie i sprawdzania rejonu, którego dotyczyło zgłoszenie, funkcjonariusze zostali powiadomieni, że w tramwaju jadącym w kierunku centrum Krakowa znajdują się najprawdopodobniej osoby będące w ich zainteresowaniu.

Mundurowi szybko dotarli w rejon Czyżyn, gdzie na jednym z przystanków komunikacji miejskiej weszli do wskazanego w zgłoszeniu tramwaju i wylegitymowali grupę 9 osób. Czworo z nich było w wieku 17 lat, trzy w wieku 16 lat, jedna – 14 i jedna w wieku 19 lat. Wszystkie te osoby posiadały przy sobie różnego typu emblematy świadczące o przynależności do środowiska kibiców jednej z krakowskich drużyn piłkarskich. W trakcie interwencji policjanci znaleźli porozrzucane w wagonie niebezpieczne przedmioty, m.in. maczetę, pojemniki z gazem pieprzowym, petardy, pistolet na gaz, maski przeciwgazowe oraz kominiarki. Rzeczy te zostały zabezpieczone, natomiast osoby niepełnoletnie przewieziono do pobliskiej jednostki, skąd zostały odebrane przez opiekunów. 19-latkowi wręczono wezwanie do stawiennictwa w Komisariacie Policji VII w Krakowie, gdzie zostanie przesłuchany.

Wobec pełnoletniego oraz osób, które ukończyły 17 rok życia (osoba po ukończeniu 17 lat odpowiada jak osoba dorosła), toczyć się będzie postępowanie w związku z wykroczeniem z art. 50a kodeksu wykroczeń, który mówi o zamiarze użycia niebezpiecznego narzędzia w miejscu publicznym. W tym przypadku kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3 tysiące złotych.

O losie osób nieletnich zdecyduje sąd rodzinny, do którego została przekazana informacja o ich udziale w zdarzeniu.