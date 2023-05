Nowy sprzęt w rękach giżyckich policjantów Data publikacji 17.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuter wodny Sea-Doo o mocy 170 KM, łódź RIP Sportis wartości 380 tys. zł oraz dwa motocykle BMW trafiły do giżyckich policjantów. Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się na placu w porcie Ekomarina w Giżycku. Przekazany skuter jest pierwszym tego typu pojazdem, który trafił do policjantów z Warmii i Mazur.

W środę (17.05.2023 r.) w porcie Ekomarina w Giżycku odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla giżyckich policjantów. W uroczystości udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa i jego zastępca nadkom. Sławomir Ozygała oraz funkcjonariusze giżyckiej komendy. Nie zabrakło również zaproszonych gości - Starosty Powiatu Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego, w-ce Starosty Mateusz Sierońskiego, Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Podczas wystąpień zarówno funkcjonariusze jaki i przedstawiciele samorządu byli zgodni co do tego, że otrzymany przez Komendę Powiatową Policji w Giżycku sprzęt w znaczy sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na akwenach jak i w ruchu drogowym.

Zaszczyt wręczenia kluczy funkcjonariuszom do skutera wodnego przypadł Staroście Powiatowemu oraz Burmistrzowi Miasta. Zakup był możliwy w ramach Funduszu Wsparcia Policji, a został dofinansowany przez Powiat Giżycki, Gminę Miejską Giżycko i Gminę Miłki. Wartość skutera wodnego wraz z osprzętem to ponad 100 tys. złotych. Jego moc to 170 KM. Łódź RIP Sportis o mocy 200 KM i wartości ponad 380 tys. zł. została zakupiona dzięki środkom Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz dzięki wsparciu zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dwa motocykle BMW do giżyckich policjantów ruchu drogowego trafiły dzięki wsparciu Komendy Głównej Policji.

Skuter i łódź już w tym sezonie letnim wypłyną na giżyckie akweny. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu nowego sprzętu będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających region turystów oraz mieszkańców. Nowe motocykle pojawią się na giżyckich drogach, gdzie funkcjonariusze ruchu drogowego będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących.

(ich/rj)