Dolnośląscy „kryminalni” walczyli o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej Roku 2023” na szczeblu wojewódzkim Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne drużyny reprezentujące komendy powiatowe i miejskie dolnośląskiego garnizonu Policji rywalizowały w konkursie „Policjant Służby Kryminalnej roku 2023”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najlepsza drużyna będzie reprezentować dolnośląski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się w czerwcu br. w Szkole Policji. Laureaci oraz Ci, którzy osiągnęli wysoką punktację, odebrali wczoraj z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusza Bużdygana dyplomy i nagrody. Teraz czas na finał ogólnopolski - życzymy powodzenia policjantom reprezentującym Dolny Śląsk.

Najpierw okazali się najlepszymi policjantami pionu kryminalnego w jednostkach, w których pracują, a następnie przez dwa dni eliminacji wojewódzkich konkursu pokazali, że ich wiedza i umiejętności wykraczają ponad te przeciętne. Policjanci, którzy zakwalifikowali się do konkursu na szczeblu wojewódzkim mają doskonałą wiedzę, którą potrafią zastosować w praktyce. Wyróżnili się wyjątkową dbałością o szczegóły i spostrzegawczością, a swoim profesjonalnym podejściem do zbierania śladów z symulowanego miejsca zdarzenia na planszy konkursowej rozwikłali kryminalną zagadkę.

Eliminacje na szczeblu wojewódzkim rozpoczęły się w poniedziałek 15 maja br. na terenie obiektów komendy wojewódzkiej we Wrocławiu przy ul. Połbina. Każdą drużynę reprezentowali policjanci dochodzeniowo-śledczy, policjanci operacyjno-rozpoznawczy, policjanci technicy kryminalistyki oraz policjanci sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Pierwszego dnia zmagań funkcjonariusze rozwiązali test wiedzy. Następna konkurencja tego dnia to sprawdzian umiejętności praktycznych na przykładach. Każda drużyna otrzymała kazus do rozwiązania. Obie konkurencje pozwoliły wyłonić 5 najlepszych drużyn, które następnego dnia przystąpiły do dalszej części eliminacji. Były to oględziny miejsca zdarzenia. W tej części ważne były elementy współdziałania w grupie, by jak najszybciej i precyzyjnie określić wszystkie okoliczności niezbędne do rozstrzygnięcia kryminalnej zagadki. Tego samego dnia policjanci prezentowali swoje umiejętności na strzelnicy. Tutaj liczyła się celność i spostrzegawczość. Zaś ostatnią konkurencją było sprawdzenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dopiero zakończenie wszystkich konkurencji i podsumowanie przez komisję konkursową punktacji pozwoliło wyłonić zwycięzców, którzy przystąpią do konkursu na szczeblu ogólnopolskim reprezentując tym samym służby kryminalne garnizonu dolnośląskiego.

Wczoraj w auli Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan wręczył nagrody najlepszym funkcjonariuszom służby kryminalnej, którzy wykazali się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023”.

Eliminacje zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu przebiegały w następujących konkurencjach:

najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą, najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy, najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy, najlepszy technik kryminalistyki.

W klasyfikacji drużynowej najwyżej ocenione zostały reprezentacje: Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy (I miejsce), Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (II miejsce) oraz Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (III miejsce).

W finale Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w czerwcu br. garnizon dolnośląski reprezentowała będzie drużyna z KPP w Świdnicy.