Podziękowania od rodziny odnalezionego mężczyzny Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzynkę e-mailową Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy prowadzili poszukiwania zaginionego 82-latka. Mundurowym podziękowania złożyła wnuczka wraz z rodziną odnalezionego mężczyzny.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów o zaginięciu swojego 82-letniego dziadka. Mężczyzna miał opuścić swoje mieszkanie w godzinach porannych i nie nawiązać od tego czasu kontaktu z rodziną, ani nie odbierać telefonu.

Policjanci przyjęli zgłoszenie i niezwłocznie przystąpili do poszukiwań mężczyzny powiadamiając jednocześnie inne służby, instytucje i media, by jak najszybciej go odnaleźć. Po około 5 godzinach całego i zdrowego 82-letniego mężczyznę odnalazł ratownik z SGR „Paramedic” Kołobrzeg.

Nazajutrz na skrzynce e-mailowej sekretariatu kołobrzeskiej Policji otrzymaliśmy podziękowania od rodziny zaginionego.