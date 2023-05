Poszukiwany w kraju, zatrzymany za granicą Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy śląskiej i holenderskiej Policji w ręce stróżów prawa wpadł 33-latek, który wykorzystywał seksualnie małoletniego. Mężczyzna od ponad roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Pod koniec ubiegłego tygodnia został ekstradowany do Polski, gdzie stanie przed sądem.

Na mężczyźnie ciążą zarzuty karne dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletniego. Sąd w Zawierciu wydał w ubiegłym roku za mężczyzną list gończy, jednak z obawy przed zatrzymaniem przez Policję podejrzany opuścił teren Polski i ukrył się poza jej granicami. W związku z tym wobec 33-latka wdrożona została procedura europejskiego nakazu aresztowania.

Dzięki skrupulatnym ustaleniom i informacjom zdobytym przez policjantów Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach ustalono miejsce przebywania poszukiwanego. Okazało się, że mężczyzna wyjechał do Holandii. Śląscy oraz holenderscy stróże prawa połączyli swoje siły, na bieżąco wymieniali się informacjami i opracowywali plan zatrzymania 33-latka. Na efekty tej współpracy nie trzeba było długo czekać. Poszukiwania zakończyły się 1 marca br. na terenie Królestwa Niderlandów, natomiast pod koniec ubiegłego tygodnia 33-latek został ekstradowany do Polski.

Osoby, które wyjeżdżają z Polski, po to, by uniknąć odpowiedzialności karnej, muszą się liczyć z tym, że nie pozostaną bezkarne. Mundurowi z krajów współdziałających mogą zatrzymać ich do dyspozycji sądu, który wydał nakaz aresztowania.

(KWP w Katowicach / mw)