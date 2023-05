Odpowie za znieważenie przedmiotu czci religijnej Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolbuszowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę uszkodzenia figurki Matki Boskiej, znajdującej się w jednej z przydrożnych kapliczek w Nowej Wsi. Zarzut znieważenia przedmiotu czci religijnej usłyszał 24-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Mężczyzna przyznał się do winy.

We wtorek, 16.05.2023 r., mieszkanka powiatu kolbuszowskiego zgłosiła uszkodzenie figurki Matki Boskiej, która znajdowała się wewnątrz przydrożnej, murowanej kapliczki w Nowej Wsi. Z relacji zawiadamiającej wynikało, że kilka dni wcześniej, wspólnie z innymi kobietami była przed kapliczką i wszystko było w porządku. Następnego dnia, kiedy przyszyły, figura Matki Boskiej była już uszkodzona. Kilka dni później zdecydowała się o tym fakcie powiadomić o Policję.

Sprawą zajęli się kolbuszowscy policjanci z wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze szybko ustalili, że związek z tym zdarzeniem może mieć 24-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności, za wcześniej popełnione przestępstwo narkotykowe.

Wczoraj rano, 24-latek został zatrzymany. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Poinformował, że figurkę uszkodził „niechcący”. Funkcjonariusze przedstawili mu zarzut publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej. Za to przestępstwo ustawodawca przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z wcześniejszą dyspozycją sądu, 24-latek trafił do zakładu karnego.