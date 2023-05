Mysłowicki policjant dwukrotnym mistrzem w pływaniu Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z mysłowickiej komendy - sierżant Paweł Jankowski wywalczył dwa złote medale podczas Otwartych Mistrzostw Śląska w Pływaniu Masters. Zawody odbyły się 14 i 15 maja br. To przedłużenie zwycięskiej passy i wierzymy, że nie są to ostatnie sukcesy sportowe naszego kolegi.

W miniony weekend w Katowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska w Pływaniu Masters - Puchar Polski Katowice 2023. Policjant z Mysłowic - sierżant Paweł Jankowski, startujący w kategorii wiekowej 25-29 lat, w znakomitym stylu zdobył dwa medale, osiągając następujące wyniki:

Złoty medal w kategorii wiekowej 25-29 lat na dystansie 100 metrów stylem dowolnym z rezultatem 51,38 s;

Złoty medal w kategorii wiekowej 25-29 lat na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym z rezultatem 25,56 s; - rezultat lepszy od rekordu Polski Masters w kategorii wiekowej 25-29 lat

Nie są to pierwsze i mamy nadzieję, nie ostatnie sukcesy sportowe Pawła, który na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Mysłowic, a po służbie znajduje czas systematyczny trening. Swoją miłością do pływania próbuje zarazić też innych.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!