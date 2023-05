Oławscy policjanci wraz z weterynarzem pomogli błąkającemu się małemu bobrowi Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przechadzającego się po ulicach Jelcza-Laskowic bobra zauważył przypadkowy przechodzień, który zatroskany losem zwierzęcia wezwał Policję. Dzięki pomocy funkcjonariuszy i weterynarza maluch uniknął niebezpieczeństwa i bezpiecznie wrócił na łono natury.

Do nietypowego zdarzenia doszło w miniony wtorek, 9 maja 2023 roku we wczesnych godzinach porannych. Spacerującego pomiędzy zaparkowanymi samochodami małego bobra zauważył jeden z mieszkańców Jelcza-Laskowic, który w trosce o jego bezpieczeństwo powiadomił Policję. Ciekawski zwierzak wyglądał na zagubionego i wystraszonego, nie wiedział też jak wrócić do swojego siedliska. Koła przejeżdżających samochodów stanowiły dla niego ogromne zagrożenie.

Policjanci rozpoczęli swoje działania od skierowania zwierzątka w miejsce, gdzie nie będzie mu zagrażało niebezpieczeństwo. Tam już w spokoju, bez obaw o potrącenie bobra przez przejeżdżające pojazdy lub pogryzienie przez domowe czworonogi, oczekiwali na przyjazd lekarza weterynarii.

Przeprowadzone badanie nie wykazało, żeby coś maluchowi dolegało, dlatego też dzięki właściwej postawie przechodnia oraz pomocy policjantów i weterynarza, zwierzątko wróciło na łono natury.

Przypominamy, że bóbr to największy europejski gryzoń, który prowadzi głównie nocny tryb życia. Zamieszkuje brzegi jezior i bagien, gdzie zakłada żeremia, zbudowane z gałęzi i fragmentów rośli. W Polsce jest objętym częściową ochroną gatunkową.