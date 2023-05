Zagubiony nastolatek błąkał się po ulicy. Zaopiekowała się nim mieszkanka i dzielnicowi

Empatia i wrażliwość na los innych ludzi to cechy, które niewątpliwie wyróżniają mieszkankę Pragi Północ i dzielnicowych z miejscowego rewiru. Kobieta zaniepokoiła się losem młodego zagubionego chłopaka, który błąkał się po ulicy. Stwierdziła, że potrzebuje on pomocy. Zwróciła się do dzielnicowych. Ci od razu wzięli sprawy we własne ręce. Ustalili opiekuna prawnego 17-latka i powiadomili go o odnalezieniu chłopaka. Do czasu jego przyjazdu, policjanci z troską opiekowali się nastolatkiem, zadbali o jego bezpieczeństwo i nakarmili go.