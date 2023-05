Policjanci zatrzymali 29-letnią oszustkę Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce starachowickich policjantów wpadła 29-latka podejrzana o oszustwo. Kobieta od końca 2021 roku do maja 2023 roku wprowadziła w błąd 32-latka co do zbiórki pieniędzy na rzecz rzekomo chorej na nowotwór policjantki. Teraz mieszkance starachowickiego powiatu grozi do 8 lat więzienia.

We wtorek, 16.05.2023 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zgłosił się 32-latek, który zawiadomił, że został oszukany. Mężczyzna przyznał, że od końca 2021 roku do początku maja 2023 roku za pośrednictwem internetowego komunikatora korespondował z kobietą podającą się za policjantkę chorą na nowotwór. W tym okresie wielokrotnie przelewał pieniądze oraz wysłał paczki z kosmetykami oraz chemią rzekomo potrzebującej funkcjonariuszce. 32-latek bankowe przelewy wysyłał na konto innej kobiety, która miała być znajomą policjantki. „Onkologicznie chora” miała tłumaczyć mężczyźnie, że nie chciała, aby członkowie jej rodziny dowiedzieli się o faktycznym źródle pochodzenia gotówki, tylko by byli przekonani, że pochodzą od jej znajomej. 32-latek w ostatnim czasie nabrał podejrzeń i zaczął przypuszczać, że może być ofiarą przestępstwa i złożył stosowne zawiadomienie w miejscowej komendzie. W wyniku działania oszustki mężczyzna przekazał kobiecie łącznie ponad 47 000 złotych.

Sprawą od razu zajęli się starachowiccy policjanci. Po kilku godzinach od zgłoszenia funkcjonariusze zatrzymali 29-letnią mieszkankę powiatu starachowickiego. Kobieta stworzyła fikcyjne konto na społecznościowym portalu i wymyśliła historię chorej na nowotwór policjantki.

Wczoraj wobec kobiety zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru i poręczenia majątkowego w wysokości 10 000 złotych. Za oszustwo może jej grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.