Zatrzymany za napad na bank usłyszał zarzuty Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej i śledczej lubuskich policjantów zaledwie dobę po zdarzeniu możliwe było ustalenie i zatrzymanie 41-latka. Mężczyzna jest podejrzany o napad na bank w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podejrzany wykorzystując broń hukową i grożąc obsłudze placówki, zabrał pieniądze i uciekł. Profesjonalne działania Policji i Prokuratury poskutkowały przedstawieniem zatrzymanemu zarzutów. Śledczy będą wnioskować o areszt.

Niespełna doby potrzebowali zielonogórscy policjanci na to, aby ustalić i zatrzymać napastnika, który we wtorek, 16 maja br., około godziny 13.00 wbiegł do jednego z banków w Nowogrodzie Bobrzańskim z bronią w ręku i sterroryzował obsługę placówki. Mężczyzna żądał wydania pieniędzy. Kiedy pracownicy spełnili jego żądania, ten wybiegł z budynku.

Od tego czasu ruszyły bardzo intensywne działania Policji. W procesie wykrywczym zielonogórskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zorganizowano posterunki blokadowe i obławę za napastnikiem. Wykorzystano przewodników z psami tropiącymi. Ale równolegle pracowali również policjanci kryminalni, którzy zbierali wszelkie informacji i zapisy kamer monitoringu. Technik kryminalistyki zadbał, aby każdy pozostawiony na miejscu ślad był dobrze zabezpieczony i możliwy do późniejszej analizy. Śledczy zaś zbierali materiał dowodowy.

Dzięki wspólnym wysiłkom krok po kroku zbliżano się do przełomu i zawężano krąg podejrzanych. Ostatecznie profesjonalne działania skutkowały ustaleniem osoby, która mogła stać za tym zdarzeniem. W środę, 17 maja br., przed południem, w dynamicznych działaniach zatrzymano wytypowanego wcześniej mężczyznę. Ten poruszał się audi Q7. Został zatrzymany w centrum Zielonej Góry. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec tego powiatu.

W czwartek, 18 maja br., w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze z udziałem zatrzymanego przeprowadzono czynności procesowe. Podczas nich 41-latek usłyszał zarzut związany z rozbojem z wykorzystaniem broni. Śledczy będą wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie.

( KWP w Gorzowie / mw)

