Zatrzymany prawnik podejrzany o oszustwa Data publikacji 19.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu od jakiegoś czasu mieli informacje, że prawnik działający w kancelarii świadczącej usługi prawne i detektywistyczne, powołując się na wpływy w różnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości, obiecuje załatwienie korzystnych rozstrzygnięć. Zebrane materiały dowodowe wskazywały na to, że w ramach tej działalności dochodziło do oszustw.

Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą przekazali swoje ustalenia prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, którzy wszczęli śledztwo. W ramach tego postępowania karnego ustalone zostały osoby które czuły się pokrzywdzone. Między innymi rodzina skazanego wyrokiem sądowym mężczyzny wpłaciła prawnikowi 55 tys. zł. Za tę sumę mężczyzna, zamiast odbywać karę pozbawienia wolności w więzieniu, miał otrzymać tak zwany dozór elektroniczny. To rozwiązanie prawne pozwala na odbywanie kary poza zakładem karnym. Osoba skazana jest zaopatrzona w specjalny nadajnik (bransoletę). Skazany pod kontrolą sądu i kuratora przebywa w domu. Opuszcza to miejsce według ściśle określonego harmonogramu. Zatrzymany prawnik nie podjął w tej sprawie żadnych działań, a skazany trafił do więzienia.

Z materiałów dowodowych wynikało, że mężczyzna wyłudził od różnych osób duże sumy pieniędzy nie podejmując w tych sprawach żadnych działań prawnych. Został zatrzymany we wtorek i oddany do dyspozycji prokuratora.

Przedstawione zostały mu zarzuty powoływania się na wpływy i zarzuty oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia.