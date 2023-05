Jechała pod prąd drogą ekspresową Data publikacji 19.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierująca Volkswagenem jechała pod prąd drogą ekspresową S19. W pewnym momencie omal nie doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym. Zauważył ją operator kamer Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak ustalili policjanci właścicielką pojazdu jest 29 latka. Za jazdę pod prąd drogą ekspresową lub autostradą grozi mandat karny w wysokości do 2 tys. zł i 15 pkt., karnych. Dodatkowo kobieta może odpowiadać za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kolejna wysoka grzywna.

Film Nagranie z monitoringu GDDKiA.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu GDDKiA.mp4 (format mp4 - rozmiar 30.12 MB)

Jak wynika z nagrania, 11 maja na drodze ekspresowej nr 19, na węźle Janów Lubelski kierująca Volkswagenem wjeżdża pod prąd. Jadąc lewym pasem omijała prawidłowo jadące pojazdy. W pewnym momencie na jej drodze pojawił się jadący prawym pasem pojazd ciężarowy oraz bus poruszający się pasem lewym. Na szczęście kobiecie udaje się gwałtownie zjechać na pobocze i ominąć pojazdy. Po tym niebezpiecznym incydencie kierująca po przejechaniu kilku metrów zawraca.





Jak ustalili policjanci właścicielką pojazdu jest 29 latka. Teraz prowadzimy czynności zmierzającego do ustalenia, czy to ona kierowała pojazdem. Za jazdę pod prąd drogą ekspresową lub autostradą grozi mandat karny w wysokości do 2 tys. zł i 15 pkt., karnych. Dodatkowo kobieta może odpowiadać za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kolejna wysoka grzywna. Sprawa może zostać skierowana do sądu.



Apelujemy o rozsądek do kierowców, takie zachowania na drogach szybkiego ruchu mogą doprowadzić do katastrofy drogowej.

Przypominamy o funkcjonowaniu policyjnej skrzynki „STOP AGRESJI DROGOWEJ” - stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl. Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS! Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

• data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),

• dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,

• dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Na adres mailowy można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.

aspirant sztabowy Faustyna Łazur