Zatrzymani pseudokibice Data publikacji 19.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce policjantów wpadł 22-latek, który omal nie potrącił jednego z funkcjonariuszy. Zatrzymany już usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta. Teraz grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas działań związanych z zabezpieczeniem meczu piłkarskiego policjanci interweniowali także przy ulicy Bema, gdzie grupa kibiców z Łodzi dążyła do konfrontacji z kibicami z Torunia. Funkcjonariusze przywrócili porządek. W wyniku podjętych przez mundurowych czynności zatrzymanych zostało 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty za czynny udział w zbiegowisku, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę, 17.05.2023 r., podczas działań związanych z zabezpieczeniem meczu piłkarskiego, zakwalifikowanego jako impreza sportowej o podwyższonym ryzyku. W działaniach wzięli udział policjanci z Torunia, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, a także jednostek ościennych.

W pewnym momencie podczas działań poza stadionem, 22-latek nie zastosował się do polecenia zatrzymania volkswagena, którym kierował i kontynuował jazdę, zmierzając wprost w kierunku stojącego przed nim policjanta. Tylko dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusz uniknął potrącenia i nie odniósł obrażeń.

Wczoraj, 18.05 2023 r., funkcjonariusze z Torunia, wspólnie z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, namierzyli 22-latka. Do jego zatrzymania doszło na terenie województwa łódzkiego.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza, który dodatkowo został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim, bowiem doszło do rażącego lekceważenia porządku prawnego.

Dzisiaj policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury. Za czynną napaść na policjanta grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To niestety nie jedyny incydent do jakiego doszło podczas zabezpieczenia. Krótko po godzinie 19.30, jeszcze przed meczem, policjanci interweniowali przy ulicy Bema, gdzie grupa kibiców z Łodzi dążyła do konfrontacji z kibicami z Torunia. Funkcjonariusze przywrócili porządek. W wyniku podjętych przez mundurowych czynności zatrzymanych zostało 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty za czynny udział w zbiegowisku, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

Nie uniknął odpowiedzialności także mężczyzna, który na terenie stadionu, podczas trwania meczu, posiadał alkohol. Przekazany policjantom przez służbę ochrony 26-latek decyzją sądu ukarany został grzywną w wysokości 2000 złotych oraz zakazem wstępu na imprezy masowe - piłki nożnej, na okres 2 lat.