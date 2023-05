Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw dla pomorskich policjantów

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odebrali pojazd będący Mobilnym Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw, zakupiony w ramach Projektu Power On - podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw. Projekt sfinalizował Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku przy wsparciu merytorycznym Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

Zakup Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw ma na celu ułatwienie kontaktu między policjantem a ofiarą przestępstwa. Zdarza się często, że osoba doświadczająca przemocy domowej nie ma odwagi zgłosić się do jednostki policji lub odmawia składań zeznań w obecności sprawcy przemocy. W tego typu sytuacji Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw zapewni osobie pokrzywdzonej komfort i godne warunki do rozmowy i zgłoszenia przestępstwa. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż policjant będzie dojeżdżać do miejsca zamieszkania wskazanej osoby.