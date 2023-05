Internetowe podziękowania dla tczewskich policjantów Data publikacji 19.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na jednym z portali internetowych został zamieszczony post, w którym mieszkanka Elbląga podziękowała tczewskim policjantom za szybką i skuteczną interwencję. Kobieta zgłosiła, że przy moście nad Wisłą błąka się zdezorientowany pies, który utyka na tylną łapę. Funkcjonariusze złapali psiaka, pomimo tego, że uciekał w kierunku zarośli przy rzece i zabezpieczyli go w radiowozie do czasu przyjazdu pracownika schroniska.

W środę policjanci z Referatu-Patrolowo Interwencyjnego zostali skierowani do Knybawy, gdzie według zgłoszenia niedaleko mostu nad Wisłą miał błąkać się pies bez obroży utykający na tylną łapę. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli spłoszone zwierzę, zmierzające w kierunku zarośli przy rzece. Policjanci pobiegli za psiakiem, złapali go i zabezpieczyli w radiowozie do czasu przyjazdu pracownika schroniska. Niedługo po interwencji na jednej z grup na portalu internetowym ukazał się post z podziękowaniami dla policjantów od mieszkanki Elbląga, która zawiadomiła mundurowych o zagrożeniu, w jakim znajdowało się zwierzę. Piesek obecnie przebywa w schronisku w Tczewie, gdzie czeka na adopcję.