Policjant w czasie wolnym od służby wykazał się postawą godną naśladowania

Data publikacji 23.05.2023

Na duże uznanie zasługuje zdecydowana postawa i działania przeprowadzone przez policjanta z Komendy Głównej Policji, który w czasie wolnym od służby jadąc autostradą A1 ratował jedną z osób rannych w głośnym wypadku, do którego doszło w minioną niedzielę pod Częstochową. Do czasu przyjazdu na miejsce straży pożarnej funkcjonariusz nieprzerwanie prowadził resuscytację krążeniowo – oddechową.

Będąc w czasie wolnym od służby sierż. Grzegorz Sztulpa z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w minioną niedzielę, 21 maja br., około godziny 15.00 jechał autostradą A1. W okolicach Częstochowy zauważył rozbity samochód stojący prostopadle do kierunku ruchu oraz leżące na jezdni osoby. Funkcjonariusz niezwłocznie wstępnie zabezpieczył miejsce zdarzenia drogowego. Znajdująca się tam postronna osoba poinformowała, że już zadzwoniła na numer alarmowy 112. Po sprawdzeniu stanu życiowego jednej z leżących osób, okazało się, że ta jest nieprzytomna i nie oddycha. Sierżant Grzegorz Sztulpa natychmiast przystąpił do ratowania jej życia i prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową aż do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej.

Postawa policjanta zasługuje na pochwałę i wyrazy uznania. Sierżant Grzegorz Sztulpa będąc w czasie wolnym od służby wykazał się zdecydowaną postawą godną funkcjonariusza Policji w chwili zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia.

