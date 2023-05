Policjant po służbie pomógł zatrzymać złodzieja Data publikacji 23.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kontrterrorysta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pomógł pracownikowi ochrony i obezwładnił sprawcę kradzieży rozbójniczej. 20-latek przyłapany na kradzieży, próbował uciekać, a następnie stał się bardzo agresywny. Sprawca trafił do policyjnej celi.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 22.05.2023 roku, około godziny 19.00 w jednym z marketów przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Złodziej został namierzony przez pracownika ochrony. 20-letni mężczyzna wziął z pułki dwie butelki wódki, po czym przeszedł przez linię kas nie płacąc za towar. Następnie zaczął uciekać. Na parkingu sklepowym wywiązała się szarpanina z ochroniarzem. 20-latek był bardzo agresywny. Na szczęście całe zajście zostało zauważone przez policjanta po służbie, który od razu ruszył do działania.

Kontrterrorysta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pomógł pracownikowi ochrony i obezwładnił sprawcę kradzieży rozbójniczej. Po chwili na miejsce przyjechał patrol, który zatrzymał mężczyznę i przewiózł go do komisariatu. Za kradzież rozbójniczą może grozić kara nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / mw)