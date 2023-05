„Policja jest fajna!” – wyjątkowe podziękowanie małej Dominiki dla policjantek Data publikacji 24.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórskie policjantki ruchu drogowego otrzymały od małej dziewczynki uroczy obrazek z podziękowaniem. Dziewczynka przypadkowo była świadkiem eksperymentu procesowego na miejscu wypadku drogowego i wystraszyła się tak wielu samochodów ratowniczych, a także dużej grupy osób. Policjantki, które uczestniczyły w czynnościach, spokojnie porozmawiały z dziewczynką, opowiedziały jej co robią i podarowały pluszowego misia.

Policjanci ruchu drogowego, podobnie jak ich koledzy w całym kraju – często pracują na miejscach bardzo poważnych drogowych zdarzeń. Wiele razy uczestnikiem takich kolizji, czy wypadków są dzieci. Ich strach i brak poczucia bezpieczeństwa w trakcie zdarzenia mogą pozostawić uraz psychiczny na długie lata. Od wielu lat zielonogórskie załogi wypadkowe mają w radiowozach pluszowe misie, które pozwalają dzieciom wyciszyć się w traumatycznych chwilach, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Dwie zielonogórskie policjantki ruchu drogowego — starszy sierżant Emilia Waraksa i starszy sierżant Małgorzata Kucofaj, pełnią służbę w załodze wypadkowej i w ubiegłym tygodniu uczestniczyły w eksperymencie procesowym na miejscu poważnego wypadku drogowego. Oprócz policyjnego radiowozu obecne były też załogi straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Przypadkowo na miejscu znalazła się mała dziewczynka razem ze swoją mamą. Dziewczynka wystraszyła się wielkich samochodów z błyskającymi światłami i tak dużej grupy osób. Policjantki zauważyły jej lęk i postanowiły pomóc. Zaprosiły małą Dominikę do radiowozu, opowiedziały jej o pracy policjantów, zabrały też do załogi wozu strażackiego, a na koniec podarowały pluszowego misia. Dziewczynka, która mieszkała niedaleko po kilkudziesięciu minutach wróciła do policjantek z uroczym rysunkiem namalowanym w podziękowaniu.

Policjanci często w swojej pracy spotykają się z dziećmi, najczęściej odwiedzając przedszkola i szkoły. Niestety czasem są to spotkania trudne – kiedy dziecko samo zostało skrzywdzone lub jest świadkiem traumatycznych zdarzeń. Zielonogórscy policjanci zawsze z sercem i empatią podchodzą do najmłodszych i bardzo często otrzymują od nich urocze podziękowania. To bardzo miłe i zawsze sprawia policjantom wielką przyjemność.