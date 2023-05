Jednośladem bezpiecznie do celu - motocykl Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa policyjna akcja pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Działania dotyczą między innymi motocyklistów.

Jazda na motocyklu to często pasja i przyjemność. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy jednośladów, w tym motocykliści, są w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kierujący jednośladem nie jest chroniony karoserią pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy poduszką powietrzną. Jedyną ochroną ciała motocyklisty, podczas upadku czy zderzenia z innym pojazdem / przeszkodą, może być odzież motocyklowa, tj. kurtka ochronna, właściwe buty, odpowiednie rękawice oraz kask.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów.

Jednak na bezpieczeństwo motocyklistów mają wpływ również inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierujący samochodami. W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów, powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszali kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może doprowadzić to do utraty panowania nad motocyklem.

Apelujemy do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozwagę. Młodym motocyklistom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie. Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.

Spot pod hasłem „Motocyklisto zwolnij! Dojedź jednośladem bezpiecznie do celu” można zobaczyć na ekranach LED rozmieszczonych na terenie całego kraju dzięki współpracy z firmą Screen Network S.A.

( BRD KGP )