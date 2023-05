Ogólnopolska Konferencja Światowej Organizacji Zdrowia

W dniu 23 maja 2023 roku w Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska konferencja na temat wzmocnienia zdolności systemu ochronny zdrowia do reagowania w przypadkach przemocy seksualnej, przemocy w relacjach intymnych i wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci, zorganizowana z inicjatywy World Health Organization we współpracy z UW. Jednocześnie wydarzenie to zainaugurowało wydanie polskiej wersji wytycznych tym zakresie.