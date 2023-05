Wielobój strzelecki z okazji Dnia Weterana Data publikacji 24.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji zorganizowało zawody strzeleckie, propagujące ideę służby na misjach zagranicznych.

I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych i Sympatyków o Puchar Komendanta Głównego Policji i Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego rozegrano 23 maja 2023 r. na obiektach Centralnego Klubu Sportowego „Legia Warszawa” na poligonie w Rembertowie. Okazją było uczczenie pamięci o funkcjonariuszach i żołnierzach, którzy ponieśli śmierć w związku ze służbą na misjach zagranicznych, propagowanie idei zaangażowania w stabilizację i umacnianie pokoju na świecie oraz wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński z BKS KGP , także weteran ze statusem poszkodowanego.

Na starcie stanęli zawodnicy z wielu formacji oraz w osobnej kategorii sympatycy służb. Wpisowe za udział w turnieju zostało w całości przeznaczone na potrzeby Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Mundurowi rywalizowali w czterech konkurencjach: strzelania z pistoletu centralnego zapłonu (pięć strzałów w czasie jednej minuty), strzelania z karabinu centralnego zapłonu stojąc (5 strzałów w ciągu 1 minuty), strzelania snajperskiego w pozycji leżąc (5 strzałów w 3 minuty) oraz rywalizacji w strzelaniu z broni myśliwskiej do rzutek (5 strzałów przy każdorazowej zmianie stanowisk strzeleckich). Sympatycy mieli do rozegrania dwie konkurencje: strzelania z pistoletu i strzelania z karabinu w postawie stojąc.

W kategorii OPEN wśród kobiet zwyciężyła Paulina Sroga przed Barbarą Żebrowską i Dominiką Kasel. W rywalizacji policjantek kolejność była następująca: Paulina Sroga, Dominika Kasel i Kamila Zimoń. Wśród panów OPEN pierwsze miejsce zajął Maciej Mikołajczuk, drugie Rafał Strugiński, a trzecie Krzysztof Sowiński. Zwycięzca tej rywalizacji zdobył najważniejsze trofeum, czyli Puchar Komendanta Głównego Policji oraz nagrodę specjalną w postaci pistoletu BERETTA ABX Compact, ufundowaną przez Sekcję Strzelecką CWKS „Legia Warszawa” oraz firmę ORLEN.

W rywalizacji weteranów na najwyższym stopniu podium stanął Krzysztof Sowiński. Srebrny medal zdobył Jarosław Przybysz, a brązowy Jan Kot. Wśród strzelców z Policji najlepszy okazał się Maciej Mikołajczuk, za którym uplasował się Krzysztof Sowiński i Remigiusz Kurek. Najlepsi zawodnicy IPA to: Jarosław Przybysz, Jan Kot i Karol Łukasik.

Rywalizację pań w kategorii „Sympatyk” wygrała Angela Hołownia przed Agatą Laskowską i Anetą Skorupką. Wśród sympatyków w kategorii mężczyzn triumfował Janusz Piekutowski. Drugie miejsce zajął Piotr Szalaty, a trzecie Piotr Kisieliński.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła zbiórka koleżeńska oraz licytacja sportowych gadżetów na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Najwięcej pieniędzy zebrano podczas brawurowo prowadzonej przez przewodniczącego Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło licytacji piłki nożnej z podpisami członków Reprezentacji Polski z historycznego awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy we Francji w 2016 r. z meczu Polska - Portugalia. Piłkę ofiarował z prywatnej kolekcji Andrzej „Pułko” Kuczyński. Zlicytowano ją na rekordową kwotę 9 tys. zł Ogółem zebrano 19 400 zł, choć nie jest to kwota ostateczna, gdyż wpłyną jeszcze wpłaty na konto Fundacji.

Podczas gali wręczenia pucharów i medali za osiągnięcia sportowe odznaczono również wyróżniające się osoby Medalem Zasłużony dla IPA Centralne Biuro Śledcze. Odznaczenia wręczał prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik oraz przewodniczący Regionu IPA Centralne Biuro Śledcze Andrzej Kuczyński. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in.: nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło i dyrektor BKS KGP insp. Mariusz Ciarka, który jest także rzecznikiem Komendanta Głównego Policji oraz redaktorem naczelnym „Gazety Policyjnej”.

Organizatorami zawodów byli: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódzki Pracowników Cywilnych KGP oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski Gazeta Policyjna