Oficer dyżurny komisariatu wodnego po raz kolejny uratował ludzkie życie wyciągając z Wisły młodą kobietę

Data publikacji 24.05.2023 We wtorek (23.05.2023) nad ranem, pod numer alarmowy zadzwoniła młoda kobieta, informując, że siedzi na barierce jednego z krakowskich mostów i planuje skoczyć do Wisły. Policjanci błyskawicznie namierzyli, gdzie znajduje się dzwoniąca i na miejsce skierowano służby ratunkowe. W pobliże mostu motorówką popłynął również dyżurny z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie.

Gdy policjanci dotarli na Most Grunwaldzki do zgłaszającej siedzącej na barierce mostu podeszło dwóch przechodniów, którzy próbowali nakłonić dziewczynę, aby ta bezpiecznie zeszła na chodnik. Kobieta nie chciała rozmawiać z policjantami, nie pozwoliła również komukolwiek zbliżyć się do siebie. Nie reagowała na prośby i polecenia funkcjonariuszy. Nagle, kobieta przeszła przez barierki i skoczyła do Wisły. Od razu podpłynął do niej policjant z komisariatu wodnego, który w motorówce czekał na miejscu z pomocą. Kobieta została podjęta z wody na motorówkę przez policjanta i przekazania załodze karetki pogotowia.

To kolejne uratowane ludzkie życie, które w swojej służbie ma asp.szt. Wojciech Zięba – dyżurny Komisariatu Wodnego. Kilka miesięcy temu policjant skoczył do Wisły ratując mężczyznę, który targnął na własne życie.