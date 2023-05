SOFEAST 2023 – ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów z wykorzystaniem śmigłowców w terenie zurbanizowanym Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Warszawie na stadionie PGE Narodowy trwa właśnie dwudniowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu i obronności. Bierze w niej udział około 3 tys. osób. W tym czasie policyjna grupa śledcza trafia na ślad groźnych przestępców, którzy najprawdopodobniej szykują zamach terrorystyczny w rejonie odbywającego się eventu. W trybie pilnym uruchamiane są wszystkie niezbędne procedury. Na szczęście tylko dwa pierwsze zdania są prawdziwe. Reszta powstała na potrzeby scenariusza ćwiczeń, w których brali udział: policjanci z CPKP „BOA”, policyjni lotnicy wraz z dwoma śmigłowcami: Black Hawkiem i Bellem-407GXi oraz służby medyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wojskowego Instytutu Medycznego.

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa jest aktualnie terroryzm. Każdy kraj w obecnej sytuacji międzynarodowej musi być przygotowany na skuteczne działanie w tym zakresie. Tak jak inne służby, również polska Policja cały czas doskonali swoje procedury i ćwiczy różne warianty na wypadek wystąpienia zagrożeń związanych z terroryzmem. Tym razem policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji „BOA” oraz policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń zgrywających w terenie zurbanizowanym. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Stadion na warszawskiej Pradze to rejon, gdzie często w stolicy odbywają się imprezy masowe, także o charakterze międzynarodowym. To właśnie tu odbywa się aktualnie dwudniowa V edycja Konferencji Defence24 Day – czyli największe w tej części Europy sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym z obronnością i bezpieczeństwem.

Zgodnie z przygotowanym scenariuszem podczas pierwszego dnia konferencji policyjna grupa śledcza trafia na ślad groźnej grupy, która z dużym prawdopodobieństwem planuje przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Nie ma chwili do stracenia. Natychmiast uruchamiane są wszystkie niezbędne procedury. Cel jest jeden – jak najszybciej ustalić i zatrzymać wszystkich terrorystów a tym samym udaremnić atak.

Policyjne śmigłowce w akcji

Do przeprowadzenia akcji zatrzymania i unieszkodliwienia przestępców zostają wyznaczeni policyjni specjalsi z CPKP „BOA” oraz policyjni lotnicy. Z bazy Lotnictwa Policji startuje śmigłowiec Bell-407GXi. Zadaniem załogi jest namierzenie samochodu poruszającego się ulicami miasta, w którym znajdują się niebezpieczni przestępcy posiadający broń oraz amunicję. – Bell-407GXi to nowoczesny lekki wielozadaniowy śmigłowiec, który wyposażony jest w system obserwacji lotniczej tzw. SOL – tłumaczy insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP i dodaje: – System ten składa się z głowicy obserwacyjnej oraz układów: zobrazowania i rejestracji obrazu oraz przesyłu danych. Umożliwia przesłanie zapisu z kamer np. bezpośrednio na stanowisko dowodzenia, co idealnie sprawdza się m.in. w trakcie prowadzonych poszukiwań czy pościgów – tym bardziej, że wykonywanie operacji lotniczych możliwe jest zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym drugim przypadku także przy użyciu gogli noktowizyjnych.

Równocześnie do podjęcia działań szykują się policyjni kontrterroryści oraz lotnicy, którzy będą pilotowali drugi z wykorzystywanych w tego typu sytuacjach śmigłowiec – S-70i Black Hawk. Po namierzeniu przez załogę Bella w okolicach PGE Narodowy pojazdu, którym poruszają się podejrzewani, specjalsi wraz z psem bojowym są gotowi do podjęcia działań i prawie natychmiast znajdują się na pokładzie policyjnego Black Hawka. – Podobnie jak kontrterroryści my także pracujemy w systemie dyżurów – w każdej chwili jesteśmy w stanie podjąć działania – mówi insp. pil. Robert Sitek. – W tym przypadku postanowiliśmy użyć śmigłowca, którego możliwości techniczne pozwalają na realizację wielu zadań operacyjnych. Black Hawki, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, to maszyny wielozadaniowe o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej, które mogą pomieścić do 13 podróżnych. Pozwalają nie tylko szybko dotrzeć na miejsce prowadzonych działań, desantować funkcjonariuszy, ale także sprawnie i bezpiecznie ich ewakuować, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Nie często też zdarza się okazja, aby wykorzystać flotę lotnictwa Policji podczas ćwiczeń z kontrterrorystami w przestrzeni zurbanizowanej. Dla nas to nie tylko wyzwanie, ale doskonała okazja do przećwiczenia dodatkowych procedur i rozwiązań taktycznych.

Działania kontrterrorystyczne w mieście

Kilka minut po starcie policyjny Black Hawk dociera na błonia stadionu PGE Narodowy. Równocześnie na miejsce dojeżdża zespół bojowy poruszający się samochodami oraz TUR-em - lekkim transporterem opancerzonym. Zarówno w śmigłowcu, jak i w jednym z aut wraz ze swoimi przewodnikami znajdują się psy bojowe, szkolone do odnajdywania i obezwładniania sprawców przestępstw. - Wykorzystywanie psów w działaniach, jakie zazwyczaj prowadzimy, to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa policjantów – mówi koordynator z CPKP „BOA”. – Pies może pomóc odwrócić uwagę sprawców od tego, co my w danym momencie planujemy zrobić. Jest również w stanie szybciej i sprawniej od nas wykonać niektóre działania. To bardzo ważny członek naszego zespołu.

Od tego momentu wszystko dzieje się błyskawicznie. Ze śmigłowca zawieszonego na wysokości 20-30 metrów desantuje się przy wykorzystaniu tzw. lin osobistych grupa kontrterrorystów wraz z psem bojowym. – W przypadku prowadzenia działań dynamicznych, np. udaremnienia ataku terrorystycznego, musimy być przygotowani do podjęcia natychmiastowego działania. Desant na linie wykorzystujemy w sytuacjach, kiedy zależy nam na jak najszybszym dotarciu w rejon akcji, co nabiera szczególnego znaczenia w miastach o dużym natężeniu ruchu – mówi koordynator. – Z tego samego powodu część kontrterrorystów z miejsca zdarzenia została ewakuowana również drogą powietrzną. W ten sposób mieliśmy okazję przećwiczyć kolejny element z wykorzystaniem technik linowych i śmigłowca – działanie na linie ewakuacyjnej tzw. winogrono.

Zgodnie ze scenariuszem podczas próby zatrzymania terrorystów dochodzi do wymiany ognia pomiędzy grupą przestępczą a funkcjonariuszami. Jednego ze sprawców obezwładnia pies bojowy, dwaj pozostali zatrzymani zostają przez policyjnych specjalsów. W trakcie prowadzenia działań ciężko rannych zostaje dwóch przestępców oraz przypadkowa osoba udająca się na stadion. Centrum Powiadomienia Ratunkowego kieruje w miejsce akcji śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki pogotowia. Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielają rannym policyjni kontrterroryści, którzy następnie przekazują ich ratownikom medycznym pogotowia. Ci transportują rannych do Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.

Zgranie służb to podstawa

- Obserwowanie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej oraz metod działania terrorystów, a także stałe doskonalenie naszych umiejętności to jedne z głównych zadań każdej komórki prowadzącej działania kontrterrorystyczne. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców do naszych procedur wprowadzamy nowe instrumenty pozwalające na sprawne rozpoznanie danego zagrożenia, a w dalszej kolejności skuteczne przeciwdziałanie aktom terroru, które mogą potencjalnie wystąpić. Ćwiczenie to pozwoliło nam na sprawdzenie zgrania służb policyjnych i medycznych w sytuacji możliwego wystąpienia ataku terrorystycznego w dużej aglomeracji miejskiej. Było ono realizowane przy współpracy ze specjalistami z Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej WIM - mówi nadinsp. Dariusz Zięba, Dowódca CPKP „BOA” i dodaje: - W tak dużym mieście jak Warszawa w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego kluczowe stają się m.in.: dobre i szybkie rozpoznanie terenu, sprawne dotarcie na miejsce prowadzonych działań i bieżące monitorowanie sytuacji. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu, w tym m.in. TUR-a oraz policyjnych śmigłowców decyduje o szybkim i skutecznym zakończeniu takich operacji. Nie możemy zapomnieć, że czas odgrywa w nich olbrzymią rolę, a skoordynowane działania zaangażowanych służb decydują o bezpieczeństwie nas wszystkich.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Foto: Jacek Herok, Andrzej Chyliński / BKS KGP; podkom. Michał Grzybek/ GSP KGP

Film: Artur Orliński, sierż. sztab. Tomasz Lis, sierż. sztab. Krystian Kłeczek, sierż. sztab. Kamil Kłeczek/ BKS KGP