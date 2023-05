Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - wspólna kampania edukacyjna Fundacji Amber Alert Europe i krajów stowarzyszonych, adresowana do najmłodszych dzieci Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzień 25 maja w wielu krajach w Europie i na świecie jest dniem szczególnym, bo poświęconym zaginionym dzieciom. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, ściśle współpracujące z Fundacją Amber Alert Europe, tradycyjnie już jak co roku, włączyło się do zainicjowanej z tej okazji przez Fundację międzynarodowej kampanii, mającej prewencyjny charakter i koncentrującej się na bezpieczeństwie małych dzieci.

Głównym elementem tegorocznej odsłony kampanii przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego jest ilustrowana książeczka o wdzięcznym tytule: „Burcząca przygoda Zajączka”. Bajeczka przetłumaczona została na 20 języków i będzie dostępna w 23 krajach na całym świecie. Charakter i przystępna forma bajki sprawiają, że małe dzieci szybciej i łatwiej nauczą się zasad bezpieczeństwa, które mogą uchronić je przed zaginięciem.

Treść opowiadanej historii jest efektem konsultacji ze specjalistami zajmującymi się tematyką zaginięć. Aby fabuła była bardziej wciągająca i interesująca dla najmłodszych, Fundacja AMBER Alert Europe skorzystała z pomocy autorów książek dla dzieci, ilustratorów, psychologów dziecięcych, naukowców behawioralnych i pediatrów. W „Burczącej przygodzie Zajączka”, uwzględnionych zostało pięć kluczowych wskazówek związanych z koncepcją ufania własnemu instynktowi. Przygoda jaką przeżywają główni bohaterowie bajki - czyli Zajączek i jego przyjaciel Jeżyk, może być świetnym wstępem do rozmowy o bezpieczeństwie i o tym jak się zachować, aby zapobiec zaginięciu.

- Bezpieczeństwo dzieci jest sprawą najwyższej wagi i cieszymy się, że dzięki tegorocznej kampanii możemy pomóc najmłodszym zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Wierzymy, że „Burcząca przygoda Zajączka” to cenne narzędzie dla rodziców i opiekunów, które pomoże edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie zaginięć. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się tą publikacją z rodzinami w całej Europie - powiedział Frank Hoen, prezes Fundacji AMBER Alert Europe.

Rocznie w Europie dochodzi do zaginięć około 300 000 dzieci, dlatego tak ważne jest prowadzenie zarówno regularnych działań prewencyjnych, jak i tych zwiększających świadomość na temat zaginięć małych dzieci. Edukacja najmłodszych na temat tego, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo, jest kluczowa w zapobieganiu przyszłym przypadkom zaginięć dzieci. Pomocna w tym zakresie z pewnością okaże się publikacja „Burcząca przygoda Zajączka”.

Tegoroczna kampania, połączona z dystrybucją e-booka „Burcząca przygoda Zajączka”, będzie prowadzona w ponad 20 krajach na całym świecie: Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Kanadzie, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Macedonii Północnej, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zachęca rodziców, opiekunów i nauczycieli najmłodszych dzieci do skorzystania z prezentowanej pozycji, będącej doskonałym pretekstem i narzędziem do rozmów o najważniejszych zasadach bezpiecznych zachowań. Wspólnie zadbajmy o to, aby nasze dziecko nigdy nie znalazło się w policyjnych statystykach zaginięć.

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji na temat kampanii oraz link do pobrania książeczki można znaleźć na stronie: www.amberalert.eu. Materiały dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.amberalert.eu/press.

Przekład książeczki na język polski: Małgorzata Puzio-Broda, Irmina Gołębiewska.

AMBER Alert Europe jest fundacją prowadzącą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zapobiegania ich zaginięciom poprzez edukację i zwiększenie świadomości w kwestii zaginięć dzieci i ich podstawowych przyczyn. Fundacja łączy ekspertów z 44 organizacji rządowych, w szczególności służb policyjnych oraz organizacji pozarządowych z 28 krajów. Polska Policja (Centrum Poszukiwań Zaginionych KGP) posiada status członka stowarzyszonego Fundacji od 2014 roku.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP/ mw)